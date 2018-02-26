Обвиняемым в хищениях на «Восточном» вынесли приговор

Все фигуранты дела о хищениях на "Восточном" получили реальные сроки заключения, передает корреспондент РИА Новости из суда.
Бывший глава "Дальспецстроя" Юрий Хризман осужден на 12 лет лишения свободы в колонии общего режима, он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Экс-спикер Хабаровской краевой думы Виктор Чудов получил 6 лет колонии. Сын Хризмана Михаил — пять с половиной лет колонии. Главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин — 7 лет колонии.
По данным следствия, в 2006–2009 годах обвиняемые, действуя в составе организованной группы, похитили около 106 миллионов рублей, принадлежавших этому предприятию. Как утверждает СК, Юрий Хризман и главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин злоупотребили должностными полномочиями при использовании авансов по 11 государственным контрактам на цели, не связанные со строительством объектов космодрома "Восточный", что повлекло причинение ущерба РФ в 5,2 миллиарда рублей.
В зависимости от роли каждого они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате. Потерпевшими по делу признаны предприятия "Дальспецстрой" при "Спецстрое" России и государственная корпорация "Роскосмос".
Строительство космодрома "Восточный" велось в Амурской области с 2012 года.
Рассмотрение дела в суде началось в мае 2016 года. Все заседания проходят в закрытом режиме.