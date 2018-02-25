В Дагестане задержан высокопоставленный силовик

Задержан полковник УГРО МВД Дагестана

Полковник Управления уголовного розыска МВД Дагестана, начальник отдела по борьбе с организованной преступностью УГРО МВД Хайбула Ибнугаджаров задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности совместно с коллегами из оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по Дагестану, сообщило РИА Дербент.

Отмечается, что мужчину задержали 24 февраля. Его обвиняют в организации и участии в мошеннических схемах для получения денег. В частности, его подогревают в получении обманным путем средств с командировочных расходов, не находящих свое фактическое подтверждение.

В ФСБ подозревают, что Ибнугаджаров вступил в сговор с финслужбой подконтрольного ему ведомства. В отношении полковника начало следствие.