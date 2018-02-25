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В Дагестане задержан высокопоставленный силовик
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Задержан полковник УГРО МВД Дагестана 

360tv.ru 10 часов назад
Фото: 360tv.ru
Полковник Управления уголовного розыска МВД Дагестана, начальник отдела по борьбе с организованной преступностью УГРО МВД Хайбула Ибнугаджаров задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности совместно с коллегами из оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по Дагестану, сообщило РИА Дербент.
Отмечается, что мужчину задержали 24 февраля. Его обвиняют в организации и участии в мошеннических схемах для получения денег. В частности, его подогревают в получении обманным путем средств с командировочных расходов, не находящих свое фактическое подтверждение.
В ФСБ подозревают, что Ибнугаджаров вступил в сговор с финслужбой подконтрольного ему ведомства. В отношении полковника начало следствие.
Ранее в СК РФ сообщили, что главного налоговика Курганской области Владимира Рыжука суд арестовал на два месяца по ходатайству следствия. Его обвиняют в получении взятки и растрате казенного имущества.
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