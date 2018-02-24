Звери с Чумного озера

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций о самых известных организованных преступных группировках 90-х. В предыдущей статье речь шла о подмосковных бандитах из подольской ОПГ: деятельность этой группировки достигла такого размаха, что ее «общак» по оценкам криминалистов обогнал по размеру накоплений сбережения короля преступной Москвы Сергея Тимофеева по кличке Сильвестр. Между тем печальную славу самой жестокой банды Подмосковья в то время заслуженно получила щелковская ОПГ: отморозки без принципов и понятий закатывали тела жертв в бетон и топили в водах озера, которое местные прозвали Чумным, а похищенных ради выкупа и обреченных на смерть пленников охраняли под дулом станкового пулемета…

Предупреждение

В истории многих ОПГ 90-х есть личности, которые, по некоторым данным, в том числе по словам современников, принимали участие в криминальных событиях того времени. Однако их вина так и не была доказана в суде. Во избежание обвинений в клевете и судебных издержек «Лента.ру» изменила имена таких персонажей на вымышленные. По ту сторону баррикад

В июле 2014 года взору присутствующих в аэропорту тайского города Паттайя граждан предстала странная картина: неподалеку от стойки регистрации на пол улегся внушительных габаритов мужчина со сверкающими на запястьях наручниками и принялся требовать адвоката. Дальнейшие события и вовсе перешли в ранг хорошей комедии: бунтаря окружили несколько щуплых полицейских, которые попытались было поставить 150-килограммового громилу на ноги.

Но тщетно: после десятиминутного «боя с телом» стражи порядка капитулировали и отправились за тележкой для перевоза багажа, на которой подопечного наконец удалось подкатить к стойке регистрации. А для того чтобы погрузить продолжающего изображать паралитика пассажира на борт самолета, и вовсе пришлось воспользоваться инвалидным креслом. Таким образом проходила экстрадиция на родину некогда грозного главаря свирепой щелковской ОПГ Виталия Комарова (имя изменено — прим. «Ленты.ру»).

Детство, отрочество и юность Комарова, появившегося на свет в 1962 году, прошли в поселке Биокомбинат Щелковского района Подмосковья. Единственной достопримечательностью населенного пункта было одноименное предприятие, производящие лекарственные препараты для ветеринарии, где трудилось большинство местных жителей. Виталий не тяготел к гуманитарным наукам, как, впрочем, и к техническим, поэтому по окончании школы и службы в армии перебивался случайными заработками. А в начале 90-х решил податься в коммерсанты. На пару с другом он занялся «челночным» бизнесом и вскоре открыл свою торговую точку на Измайловском рынке.

Щелковский биокомбинат Кадр: видео со страницы Елены Шубиной в «Одноклассниках»

В первый же день, когда приятели только разложили товар на прилавке, к ним подошли несколько бритоголовых качков в спортивных костюмах — члены измайловской ОПГ — и сразу же обрисовали новоиспеченным бизнесменам принятые в мире постсоветской коммерции правила: часть ежемесячного заработка отчислять в карманы «братвы», а они в свою очередь будут оказывать предпринимателям силовую поддержку в спорных случаях. Комаров с компаньоном сопротивляться не стали и первое время покорно отдавали «крыше» требуемую сумму. Но вскоре тщеславному Виталию надоело подчиняться требованиям бандитов. Понимая, что воевать с головорезами себе дороже, он решил сам пополнить их ряды. Измайловские отнеслись к такой инициативе положительно, и вскоре щелковчанин, забросив свою торговлю, приступил к рэкету.

В бандитскую структуру Комаров влился успешно: обладая внушительным телосложением, он умудрялся наводить страх на многих торговцев одним своим видом. А после того как отморозок собственноручно задушил несколько несогласных платить предпринимателей, смельчаки закончились: перечить хладнокровному убийце больше никто не решался. Наработав непререкаемый авторитет и переняв у «коллег» криминальный опыт, Виталий надумал собрать собственную бригаду, состоящую в основном из молодых жителей поселка Биокомбината. Так в начале 1990-х годов появилась щелковская ОПГ, которая вскоре прославилась среди местных жителей особой свирепостью. Мастера беспредела

Перед тем как покинуть коллектив измайловской группировки, Комаров для начала решил сформировать костяк собственной банды: хитроумный бандит рассудил, что бывшие однополчане не решатся мстить «беглецу», имеющему свою «армию». Так и вышло: оценив мощь группировки щелковского авторитета, измайловские молодчики охотиться на Комарова не стали. Главными сподвижниками Виталия считались Игорь Рожнев (Пегас) и Павел Бондарцков (Болдарис). Они постепенно подтянули в бригаду своих одноклассников, родственников и приятелей, после чего принялись за дело. Вскоре в населенном пункте не осталось ни одной точки, не охваченной бандитами.

Платили все местные трудяги и даже сотрудники Биокомбината: Пегас самолично обходил комнаты в общежитии, которые занимали работники предприятия, и требовал делиться. Бандитов абсолютно не смущало, что в то время люди получали сущие копейки, а некоторые сотрудницы были матерями-одиночками. Напротив, отморозки с удовольствием запугивали родительниц, сообщая им, что в случае просрочки платежа расправятся с их детьми. Подчинив себе население поселка, бандиты постепенно распространили свое влияние на весь Щелковский район. При этом Комаров, помимо денег от рэкета, получал прибыль с нескольких собственных легальных фирм, занимающихся ремонтом автомобилей, грузоперевозками, продажей авиационного топлива и строительством.

Всех, кто был не согласен с политикой криминальной империи Комарова, нещадно уничтожали. Например, печальная участь постигла 23-летнего местного жителя, который планировал открыть свой автосервис. Деньги на поднятие бизнеса он зарабатывал, ремонтируя в своем маленьком гараже машины знакомых и коллег. Через некоторое время о его деятельности прознали щелковские, которые тут же потребовали платить мзду, но наткнулись на сопротивление. Этим же вечером в гараж ворвались несколько отморозков во главе с Комаровым. Щелковчанина жестоко избили и задушили, а тело вывезли в неизвестном направлении. Родственники парня так и не смогли похоронить своего близкого. Щелковские бандиты вообще предпочитали не оставлять после себя следов. Некоторых жертв они закапывали в лесных массивах, других вывозили на озеро в деревне Топорково. Там негодяи заливали конечности трупов бетоном и скидывали тела в водоем. Но слухами земля полнится, и вскоре о жутком могильнике стало известно всем местным жителям, которые начали называть озеро Чумным.

Единственными, кто оставался в неведении, были сотрудники местной милиции. К слову, сам Комаров неоднократно в открытую заявлял, что не боится ни стражей порядка, ни чиновников. Бандиты настолько уверились в своей безнаказанности, что нападали на коммерсантов около отделений милиции. И, как правило, всегда выходили сухими из воды.

Но не все участники ОПГ могли принять такой кровавый образ жизни. Часть новобранцев, едва опробовав себя в деле, спешила покинуть группировку. Такие отправлялись прямиком на тот свет: Комаров дезертиров не прощал по идейным соображениям, да и знали они зачастую достаточно, чтобы сдать бывших подельников стражам порядка. Поэтому с каждым, кто изъявлял желание вернуться в мирную жизнь, Комаров не церемонился: накидывал петлю на шею, душил и давал отмашку своим подручным избавиться от тела.

Некоторые из бандитов шли на хитрость: скрывались от бывших «работодателей». Чаще всего неудачно: их находили и убивали. Такая судьба постигла и Дмитрия Аксенова , бывшего подельника Комарова, который попытался было залечь на дно. Расправа над ним, совершенная в соседнем с Биокомбинатом поселке Свердловского, считается самой громкой и жестокой акцией щелковских беспредельщиков.

Дмитрий Аксенов Фото: Sitonews.ru

Охота на дезертира

17 ноября 1996 года Дмитрий Аксенов, который вот уже несколько месяцев не показывался на глаза Комарову, засветился в небольшом поселковом ресторанчике: туда мужчину пригласили трое его приятелей, чтобы отметить удачную коммерческую сделку. На беду бывшего члена щелковской ОПГ в забегаловке появился бандит, который знал Аксенова в лицо. Оставшийся незамеченным, он тут же связался с Болдарисом и сообщил тому о неожиданной встрече. Спустя полчаса у дверей ресторана появилось порядка десяти хорошо вооруженных отморозков во главе с Бондарцковым. Решив не привлекать внимания крупномасштабной бойней, молодчики расположились прямо у выхода и стали поджидать «дезертира». Однако первым на перекур вышел приятель Аксенова, которого бандиты оглушили ударом по голове, затащили за угол здания и зарезали. Примечательно, что ресторанная компания, будучи к тому времени в приличном подпитии, даже не заметила «потери бойца» и продолжала веселиться.

Следующим, с кем расправилась группировка Болдариса, стал еще один появившийся на крыльце здания друг Дмитрия. Его бандиты затащили в автомобиль, вывезли на ближайший пустырь, задушили и закопали. После этого участники застолья уже не могли не заметить, что компания поредела: Аксенов с приятелем в поисках пропавших друзей вышли на улицу и сразу же были атакованы поджидавшими их мстителями. Первым, кто попал под горячую руку бандитов, был сам «изменник»: бандиты сбили Аксенова с ног и начали наносить ему удары ножом в спину. В это время друг бывшего бандита успел впрыгнуть в припаркованную около ресторана иномарку, но едва завел двигатель, как в салон ворвался Болдарис. Между мужчинами завязалась жестокая схватка, во время которой водитель не оставлял попыток скрыться с места происшествия, одной рукой нанося удары Бондарцкову, другой крутил руль своего мерседеса.

Кафе, где «засветился» Аксенов Фото: Sitonews.ru

Беглеца заметили двое сидящих в авто щелковских, которые находились на подстраховке у «братвы». Один из них попытался блокировать своей машиной иномарку, а другой открыл шквальный огонь по мерседесу. То, что внутри находится Болдарис, они не заметили. Машина была похожа на решето, но чудом ни один из дерущихся в салоне мужчин не пострадал. Их битва продолжалась ровно до того момента, пока к ресторану не прибыли стражи порядка: заслышав сирены, Болдарис бросил окровавленного противника, выпрыгнул из машины и был таков. К этому времени исколотый ножом Аксенов умудрился вырваться из рук агрессоров и кинуться наутек. Бандиты несколько раз выстрелили в спину жертвы, пара пуль достигла цели, но их бывший товарищ продолжал бежать. Жизнь ему также спасли подоспевшие милиционеры.

Дмитрия в срочном порядке доставили в местный госпиталь, где провели операцию и поместили в реанимацию. Во время путешествия в карете скорой мужчина клятвенно заверил сопровождавших его стражей порядка, что обязательно даст показания. Эта информация тут же дошла до бандитов, которые поняли, что единственным шансом избежать наказания будет устранение важного свидетеля. Узнать, в какой палате лежит прооперированный Аксенов, щелковским труда не составило: в больнице работал их постоянный осведомитель и по совместительству штатный хирург группировки, который за определенную плату не раз подпольно оперировал раненых бандитов. Ночью он провел трех киллеров, одним из которых был Пегас, на территорию больницы и указал на одно из окон первого этажа, где располагался реанимационный бокс Аксенова. Рожнов взобрался на подоконник и через открытую форточку несколько раз выстрелил из пистолета с глушителем в спящего пациента. Все пули угодили в голову, и прибывшие на следующее утро для допроса свидетеля стражи порядка обнаружили лишь бездыханный труп. Так щелковские в очередной раз избежали наказания. Бизнес на крови

Подмяв под себя все возможные коммерческие структуры района, ненасытные участники щелковской ОПГ нашли новый способ заработка: принялись похищать бизнесменов и требовать за них огромный выкуп. Обычно всех жертв преступники удерживали в принадлежащем Комарову доме, расположенном в деревне Райки. Это здание, обнесенное глухим забором, больше напоминало крепость. Жилище бандитского главаря не раз пытались взять штурмом, в том числе и нанятые близкими похищенных людей участники других ОПГ. Но проникнуть на территорию домовладения никому не удавалось: одних изначально отпугивали охраняющие поместье щелковские головорезы, а по другим, более смелым, боевики Комарова открывали огонь из станкового пулемета.

В итоге родственникам заточенного в застенках особняка предпринимателя не оставалось ничего другого, как собирать обозначенные похитителями суммы. Но и это не гарантировало освобождение узника: в большинстве случаев получивший выкуп Комаров душил своих пленников. Во-первых, бандит опасался, что те могут проявить ненужную для него активность и обратиться в региональные правоохранительные органы. А во-вторых, по словам самих участников группировки, безжалостному главарю, равно как и его соратнику Пегасу, просто нравилось убивать своих жертв. Прознав про жестокость и беспринципность щелковских бойцов, к ним потянулась вереница заказчиков, которые желали устранить неугодных. Бандиты обычно не отказывались и за обозначенное вознаграждение брались за любую работу, выезжали даже в другие регионы — на Северный Кавказ, в Тульскую и Ленинградскую области.

В середине 90-х, во время выполнения очередного заказа Комаров познакомился и сдружился с лидерами кингисеппской (от названия города Кингисепп) ОПГ, орудующей на просторах Ленинградской области. Те в своей деятельности тоже не брезговали похищениями и заказными убийствами, и через некоторое время группировки решили объединить усилия. Бандиты начали перепоручать друг другу заказные убийства: например, получив «работу» на территории кингисеппских, щелковские не тратили деньги и время на поездки, а через доверенных лиц передавали коллегам ориентировки на жертву, а те в свою очередь ликвидировали цель. И наоборот: щелковские не покладая рук трудились на своей территории, выполняя заказы кингисеппских.

Один из таких актов взаимопомощи в 2002 году и привел к краху кингисеппской ОПГ. Тогда «ленинградским» молодчикам заказали живущего в Москве владельца нефтяной фирмы, предпринимателя Юрия Бушева . Поскольку регион был близок щелковским коллегам, им по привычке и перекинули это задание. Исполнение взяли на себя Пегас и еще один участник ОПГ по фамилии Куликов. Изучив передвижение цели, бандиты поняли, что ликвидировать Бушева из снайперской винтовки будет сложно, и решили подорвать предпринимателя, подложив бомбу в его автомобиль. Минировать машину отправился Куликов, однако при закладке взрывчатки устройство внезапно сработало, и бандит погиб на месте.

Разъяренные неудачей заказчики убийства рвали и метали, и тогда за дело взялись сами кингисеппские. Выждав для верности целых два года, они решили повторить задумку коллег и все-таки взорвать бизнесмена. В 2004 году в столицу приехал штатный киллер ленинградской группировки, бывший военный Александр Пумане. Однако едва ликвидатор въехал в черту города, как был остановлен стражами порядка для проверки документов и досмотра авто. В салоне милиционеры, которые с большей долей вероятности заранее получили наводку на киллера, нашли тщательно припрятанную бомбу. Преступника доставили в отделение, где во время первого же допроса перестарались с методами получения информации. От полученных травм наемник скончался, но своих не выдал. Однако для того, чтобы напасть на след кингисеппской ОПГ и впоследствии разгромить ее, милиционерам хватило и личности наемника. А вскоре после этого настал час расплаты и для самих щелковских. Доигрались

Примечательно, что при разработке кингисеппских стражи порядка не углядели их взаимосвязи с щелковскими бандитами. Ребята Комарова попали под пристальное внимание милиции в начале 2004 года, когда был похищен сын замглавы администрации Щелковского района Арутюна Лобняна 23-летний Андрей. Молодого человека перехватили по дороге домой в ночь на 14 января, а через день его отцу пришло письмо с требованием выкупа в 2 миллиона долларов, написанное от руки Андрея. Чиновник сразу же обратился к знакомым в УБОП, те посоветовали немного потянуть время якобы для сбора денег, а сами принялись за расследование. Первыми, на кого упало подозрение, стали участники щелковской ОПГ — сценарий похищения был в их духе.

На встречу с вымогателями вместе с Лобняном прибыли оперативники, которые задержали бандитов, как только они получили выкуп. Андрея спасти не удалось: позже выяснилось, что с ним расправились сразу же после того, как он написал письмо. Однако на деле преступниками оказались вовсе не подручные Комарова, а четверо местных жителей, один из которых люто ненавидел Лобняна и решил отомстить ему таким зверским образом. Но несмотря на непричастность бандитов к этому эпизоду, преступление получило столь широкий общественный резонанс и привлекло внимание высоких чинов из правоохранительных органов , что под щелковских отморозков наконец стали усиленно «копать» в поисках базы доказательств их многочисленных преступлений.

Члены кингсеппской ОПГ в суде Кадр: Первый канал / YouTube

Но реальный повод для начала задержаний членов могущественной ОПГ появился лишь два года спустя. В 2006 году бандиты промахнулись с похищением очередного бизнесмена. Мужчину, как и всех его предшественников, привезли в Райки и заточили в глухом подвале особняка Комарова, а родственникам отослали весточку с требованием выкупа. Однако в первую же ночь хитрому коммерсанту удалось упросить своих охранников снять с него наручники. Этого хватило предпринимателю, чтобы под утро, когда надзирателей сморил сон, убежать и обратиться с заявлением в милицию. При этом пострадавший очень четко описал всех похитителей, в числе которых были Болдарис и Пегас.

Тайский вояж Вскоре оба бандита, а также пятеро других видных участников ОПГ, оказались за решеткой. Поскольку отморозки хорошо понимали, что чистосердечное признание — прямой путь в тюрьму и отрицали малейшую причастность к преступлениям, расследование длилось долгих пять лет. В 2009 году под стражу взяли и того самого штатного хирурга ОПГ, у которого во время обыска квартиры обнаружили 300 тысяч евро и пистолет ТТ (из него в 90-х расстреляли несколько человек). Но эскулапу удалось избежать наказания в связи с истечением срока давности. А в 2011 году наконец состоялся суд над бандитами. В итоге Бондарцкова приговорили к 19 годам колонии строгого режима , а Рожнева — к 15-ти. Остальные бандиты получили сроки от 7 до 14 лет. Несмотря на то, что после обжалования в Верховном суде сроки в итоге скостили в среднем на 1-4 года, сидеть осужденным предстоит еще долго. Однако о полном разгроме щелковской «братвы» было говорить еще рано: на скамье подсудимых отсутствовал самый главный бандит — как только запахло жареным, Виталий Комаров сбежал за границу, в Таиланд. Вскоре его объявили в международный розыск.

Оказавшись в живописной Патайе, Комаров обосновался в неприметном с виду маленьком особнячке и за неимением других дел принялся кутить и прожигать предусмотрительно захваченный с собой «общак» группировки. Одной из статей расходов Комарова являлось удовлетворение плотских утех, благо жриц любви в Таиланде всегда было с лихвой. И не только жриц, но и жрецов, которых принято называть леди-бой. Именно к ним в один из дней 2012 года и обратился за сексуальными услугами Комаров.

Бандит познакомился с двумя трансвеститами прямо на улице и пригласил их к себе домой для «продолжения банкета», обещая заплатить каждому по 2 тысячи тайских бат. Те согласились, однако, как только Комаров уснул, «барышни» обчистили его жилище и до кучи похитили авто, отогнав его вручную за ворота. Растерявшийся от такого поворота событий авторитет, который никак не ожидал, что сам окажется в статусе потерпевшего, поступился всеми своими принципами и обратился за помощью в полицию. Тайские стражи порядка, тогда даже не подозревая, кем на самом деле является заявитель, помогли Комарову и отыскали «воровок». Благодарный Виталий не поскупился на шикарный букет для благодетелей, который, неустанно кланяясь, в присутствии местных журналистов вручил главе полицейского участка.

Спустя два года эти же полицейские опять пришли в дом бандита, но уже для того, чтобы задержать его самого. Этому предшествовала дикая даже для страны свободных нравов выходка Комарова, когда он, пьяный, в одном нижнем белье ярко-красного цвета, отправился за спиртной добавкой в ближайший супермаркет на своем мотороллере. Арестовав возмутителя спокойствия, стражи порядка наконец додумались пробить его по всем базам. Тогда и выяснилось, кем на самом деле является габаритный российский турист. Вопрос об его экстрадиции решился в начале лета. К слову, свое шоу в тайском аэропорту Комаров устроил неспроста: бандит намеренно тянул время, надеясь, что его адвокат успеет переоформить все имущество на супругу Виталия. В противном случае, по законам Таиланда, все отошло бы в казну королевства. Как, впрочем, и случилось, ведь дождаться своего душеприказчика главе ОПГ не удалось.

Прибытия Комарова на родину ждали не только сотрудники правоохранительных органов, но и многочисленные родственники пострадавших от рук отморозка. Все надеялись, что беспощадный главарь наконец-таки получит по заслугам и отправится отбывать пожизненный срок. Но все вышло иначе. На состоявшемся летом 2017 года суде Комаров был полностью оправдан. За невиновность главы кровавой ОПГ, человека, который собственными руками пытал, резал и душил неугодных ему людей, высказалась коллегия присяжных: заседатели сочли все представленные следствием доказательства несущественными. После вынесения вердикта Виталий Комаров был освобожден прямо в зале суда. Где сейчас находится криминальный авторитет, не известно. Поговаривают, что в России он задерживаться не стал и снова отбыл за границу.