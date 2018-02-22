Расстрелянный киллером в Москве бизнесмен умер

Расстрелянный на юге Москвы бизнесмен умер в больнице

Инцидент произошёл на Чертановской улице.

Неизвестный открыл огонь по Lexus, за рулём которого находился 42-летний предприниматель Анар Алиев.

Как сообщает РЕН ТВ, четыре пули попали бизнесмену в голову. Пострадавшего экстренно прооперировали, но спасти его не удалось.

Mash

Сейчас в ситуации разбираются следователи. Они изучают записи с камер видеонаблюдения. Правоохранители считают, что покушение носило заказной характер. Известно, что бизнесмен занимался оптовой торговлей продуктами и табачными изделиями.