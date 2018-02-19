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В Испании попросила приговорить депутата ГД к 5,5 годам тюрьмы
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Прокуратура Испании попросила приговорить депутата Госдумы к 5,5 годам тюрьмы 

Газета.Ru 19 февраля 2018
Фото: Reuters
Испанская прокуратура потребовала приговорить фигурантов так называемого дела о "русской мафии" к срокам от 1,7 лет до 5,6 лет тюремного заключения и штрафу от €26 тыс. до €100 млн Об этом сообщает РИА "Новости".
Среди обвиняемых оказался депутат Госдумы от "Единой России" Владислав Резник, которого прокуратура просит приговорить к 5,5 годам заключения.
"Я приехал на заседание потому, что я ни в чем не виноват и доверяю испанскому правосудию", — сказал Резник.
Отмечается, что прокуратура обвиняет 18 фигурантов из России, входивших в состав "Малышковской" и "Тамбовской" группировок, в отмывании денег в Испании в 1990-2000-х годах. В их число попали Владислав Резник с супругой, бывший замглавы СК при прокуратуре Игорь Соболевский и замглавы ФСКН Николай Аулов. На расследование этого дела у правоохранительных органов Испании ушло 11 лет.
Ранее сообщалось, что полиция испанского города Марбелья арестовала 11 россиян по подозрению в отмывании €35 млн
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