В Испании попросила приговорить депутата ГД к 5,5 годам тюрьмы

Прокуратура Испании попросила приговорить депутата Госдумы к 5,5 годам тюрьмы

Испанская прокуратура потребовала приговорить фигурантов так называемого дела о "русской мафии" к срокам от 1,7 лет до 5,6 лет тюремного заключения и штрафу от €26 тыс. до €100 млн Об этом сообщает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что полиция испанского города Марбелья арестовала 11 россиян по подозрению в отмывании €35 млн