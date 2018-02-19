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В нападении на прихожан в Кизляре заподозрили теракт
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В нападении на прихожан в Кизляре заподозрили теракт 

Lenta.ru 41 минуту назад
Следственный комитет отрабатывает все возможные версии произошедшего в Кизляре нападения на прихожан православного храма, в том числе — террористический акт. Об этом в понедельник, 19 февраля, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
«В ходе расследования уголовного дела устанавливаются мотивы нападавшего», — отметила она.
Правоохранительные органы проверяют причастность 22-летнего дагестанца Халила Халилова на причастность к экстремистским организациям. Об этом ранее 19 февраля сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя преступление.
18 февраля сообщалось, что ответственность за стрельбу в Кизляре взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). За несколько часов до этого было найдено видео, на котором, предположительно, кизлярский стрелок присягает ИГ.
Стрельба в дагестанском Кизляре произошла утром в воскресенье, 18 февраля, на выходе из православного храма. На месте были убиты четыре женщины, еще одна умерла на операционном столе. Двое в тяжелом состоянии находятся в больнице. Нападавший был вооружен охотничьим ружьем. При попытке задержания он ранил двух сотрудников правоохранительных органов и был уничтожен.
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