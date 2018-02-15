В Петербурге задержан российский миллиардер

В Петербурге задержали российского миллиардера

В Петербурге задержали управляющего партнера и основателя компании "Теорема" Игоря Водопьянова по подозрению в причастности к подкупу налогового сотрудника, сообщает "Фонтанка.ру"

Сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета Петербурга задержали Водопьянова по статье 91, которая позволяет изолировать подозреваемого на двое суток до тех пор, пока не будет избрана мера пресечения. Издание отмечает, что следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об аресте.

Водопьянов занимает 97 место в рейтинге миллиардеров издания "Деловой Петербург" . Его состояние оценивается в 9,8 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Петербурге завели уголовное дело о хищении при реконструкции БДТ.