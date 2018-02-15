Ещё
В Петербурге задержан российский миллиардер
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Петербурге задержали российского миллиардера 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
В Петербурге задержали управляющего партнера и основателя компании "Теорема" Игоря Водопьянова по подозрению в причастности к подкупу налогового сотрудника, сообщает "Фонтанка.ру".
Сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета Петербурга задержали Водопьянова по статье 91, которая позволяет изолировать подозреваемого на двое суток до тех пор, пока не будет избрана мера пресечения. Издание отмечает, что следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об аресте.
Водопьянов занимает 97 место в рейтинге миллиардеров издания "Деловой Петербург". Его состояние оценивается в 9,8 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что в Петербурге завели уголовное дело о хищении при реконструкции БДТ.
Газета.Ru: последние новости
В Ульяновске банда гаишников взимала с водителей плату за проезд по территории района На улице в Подмосковье нашли двух мертвых младенцев Главного архитектора Махачкалы уличили в порче архитектурного облика города
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США объяснили причину авиакатастроф в России290
Ковалёв со скандалом покинул Собчак52
Откуда у россиян появились деньги115
Еще один российский банк лишился лицензии7
Жириновский поставил на место Собчак256
Видео
01:07
Про самого жестокого маньяка России снимут сериал
Криминал Происшествия
00:00
«Новая агрессия»: Опубликовано видео авиаудара по военным в Сирии
Армия Африка
01:22
Путин назвал преимущество русского народа
Общество Политика
01:05
Жириновскому поставили диагноз
Общество Политика
01:00
Обжигающая версия Satisfaction от иркутских моржей
Общество
01:36
Провизор московской аптеки пыталась отобрать деньги у вора
Происшествия Криминал
01:06
Россию просят быть прозрачной с размещением «Искандеров»
Оружие Армия
00:19
Раненных в Сирии россиян доставили в больницы
Общество
00:59
Пугачева опубликовала фото с Галкиным и детьми
Шоу-бизнес
02:08
Жириновский поставил на место Собчак
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение