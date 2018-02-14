Идеологам «банды GTA» приписали новый мотив

Члены «банды GTA» убивали россиян ради переворота в Узбекистане

Члены «банды GTA» убивали людей на подмосковных трассах в рамках подготовки к совершению военного переворота в Узбекистане, пишет «Новая газета».

По информации издания, главари банды братья Субхановы жили в России по поддельным паспортам. Один из них — Холик Субханов — на допросе признавался, что ранее они с братом Ибайдулло проходили обучение в пакистанском тренировочном лагере в группе исламского джихада и хотели устроить в Узбекистане вооруженное восстание. Холик приехал в Россию в 2011 году, а в 2012-м на родине его объявили в розыск по обвинению в экстремизме за проповедование запрещенного в республике салафитского учения.

Обосновавшись в Подмосковье, братья начали вербовать людей и собирать боевую группу. Для идеологической обработки использовались узбекистанские политические новости. Стрелять новобранцев учили по самодельным мишеням с фотографиями первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Разбойные нападения на водителей в Московской области совершались ради денег — их главари банды направляли в Пакистан на военные нужды, а также хотели пустить на военный переворот на родине.

В ходе следствия один из обвиняемых Анвар Улугмурадов говорил, что давал клятву Ибайдулло исполнять все его приказы вплоть до убийства людей. По словам мужчины, он хотел отомстить за брата, которого «ни за что посадили в тюрьму, режим Каримова довел народ до нищеты и многие люди занимаются проституцией, чтобы заработать себе на жизнь». На суде он отказался от своих слов и говорил, что к режиму Каримова относится хорошо, никакой клятвы не давал, а брата уже выпустили из тюрьмы. Позже Улугмурадов сообщил судье, что «придет время, и он много чего расскажет».

Дело «банды GTA» рассматривает Московский областной суд. На скамье подсудимых находятся пять человек — Зафарджон Гулямов, Хазратхон Додохонов, Шерджон Кодиров, Анвар Улугмурадов, Умар Хасанов. Четверо других членов группировки — Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов, Холик Субхонов и Фазлитдин Хасанов — были убиты в августе 2017 года во время попытки побега из суда. Ибайдулло Субхонов погиб во время операции по задержанию в ноябре 2014 года в Подмосковье.

На счету «банды GTA» как минимум 15 разбойных нападений и 17 убийств за три года, преимущественно на подмосковной трассе М4 «Дон». В преступную группу входили не менее 15 уроженцев Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Свое название группировка получила из-за серии компьютерных игр Grand Theft Auto.