В Москве разыскивают автомобиль с бомбой

Москву едет ВАЗ-2109 с бомбой в салоне

Днем 12 февраля в полицию поступило сообщение об автомобиле с бомбой, который якобы едет по Киевскому шоссе в столицу, передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах

По словам собеседника агентства, речь идет о ВАЗ-2109. За рулем машины находится гражданин 1974 года рождения.

Сейчас правоохранители проверяют информацию о взрывчатке. Все патрульные посты и наряды получили ориентировку для розыска водителя и его автомобиля.