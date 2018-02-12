В Москве разыскивают автомобиль с бомбой

Днем 12 февраля в полицию поступило сообщение об автомобиле с бомбой, который якобы едет по Киевскому шоссе в столицу, передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, речь идет о ВАЗ-2109. За рулем машины находится гражданин 1974 года рождения.
Сейчас правоохранители проверяют информацию о взрывчатке. Все патрульные посты и наряды получили ориентировку для розыска водителя и его автомобиля.
В январе прошлого года московская полиция искала бомбу на стоянке торгового центра «Город» на Шоссе Энтузиастов. Неизвестный позвонил правоохранителям и сообщил о минировании внедорожника SsangYong. В автомобиле нашли учебную гранату, а на лобовом стекле — листок с надписью «Первое предупреждение». Позже выяснилось, что автомобиль принадлежит полицейскому-кинологу.