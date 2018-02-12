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В Симферополе задержали украинца за шпионаж
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В Симферополе задержали гражданина Украины за шпионаж 

РИА Новости 1 час назад
Сотрудники ФСБ РФ задержали в Симферополе гражданина Украины за шпионаж, возбуждено уголовное дело, сообщает ЦОС ведомства.
"Одиннадцатого февраля ФСБ РФ в Симферополе задержан гражданин Украины Давыденко Константин Александрович. Указанное лицо целенаправленно собирало и передавало спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и в отношении сотрудников ФСБ, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства", — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено дело по статье "шпионаж".
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