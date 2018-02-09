Вынесен приговор «убийцам пенсионеров»

В Туле два брата осуждены за серию убийств пенсионеров, сообщается на сайте прокуратуры региона.

Тульский областной суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей признал 31-летнего Сергея Дворникова и 27-летнего Юрия Шильдяева виновными в многочисленных эпизодах разбоя и грабежа, поджог, покушение на убийство и несколько эпизодов убийств.

Дворников был приговорен к пожизненному лишению свободы, Шильдяев — к 24,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима , а также штрафу в размере 150 тысяч рублей.

Орудовали преступники в 2016-2017 годах. На их счету убийство 81-летней и 69-летней женщин, 74-летнего мужчины, покушение на убийство 48-летней женщины и другие преступления.

Как отмечается в сообщении, приговор пока не вступил в законную силу.