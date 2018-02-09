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Вынесен приговор «убийцам пенсионеров»
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Вынесен приговор «убийцам пенсионеров» 

Рамблер 3 часа назад
Фото: myslo.ru
В Туле два брата осуждены за серию убийств пенсионеров, сообщается на сайте прокуратуры региона.
Тульский областной суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей признал 31-летнего Сергея Дворникова и 27-летнего Юрия Шильдяева виновными в многочисленных эпизодах разбоя и грабежа, поджог, покушение на убийство и несколько эпизодов убийств.
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Дворников был приговорен к пожизненному лишению свободы, Шильдяев — к 24,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также штрафу в размере 150 тысяч рублей.
Орудовали преступники в 2016-2017 годах. На их счету убийство 81-летней и 69-летней женщин, 74-летнего мужчины, покушение на убийство 48-летней женщины и другие преступления.
Как отмечается в сообщении, приговор пока не вступил в законную силу.
 Ещё 4 источника 
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