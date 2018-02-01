Белых стало плохо на оглашении приговора

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых почувствовал себя плохо на оглашении приговора, передает корреспондент "Газеты.Ru"

Заседание суда длится 6,5 часов.

В связи с состоянием Белых был объявлен перерыв в работе суда на 15 минут.