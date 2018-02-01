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Белых стало плохо на оглашении приговора
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Белых стало плохо на оглашении приговора 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых почувствовал себя плохо на оглашении приговора, передает корреспондент "Газеты.Ru".
>> Стали известны детали задержания Белых
Заседание суда длится 6,5 часов.
В связи с состоянием Белых был объявлен перерыв в работе суда на 15 минут.
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