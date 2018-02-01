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Белых стало плохо на оглашении приговора
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Белых стало плохо на оглашении приговора
Газета.Ru
5 часов назад
Фото:
Vyatka-grad.ru
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80
Бывший губернатор Кировской области
Никита Белых
почувствовал себя плохо на оглашении приговора, передает корреспондент
"Газеты.Ru"
.
>>
Стали известны детали задержания Белых
Заседание суда длится 6,5 часов.
В связи с состоянием Белых был объявлен перерыв в работе суда на 15 минут.
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