В Канаде убили миллиардера и его супругу

Канадская полиция заявила, что миллиардер Шерман и его жена были убиты

Канадская полиция считает, что основатель фармацевтической компании Apotex, миллиардер Барри Шермана и его жена Хани, чьи тела нашли 15 декабря в подвале их особняка в Торонто, стали жертвами умышленного убийства. Об этом сообщает CBC.

"Я считаю, что их убили целенаправленно", — сказала представитель полиции Сьюзен Гомес. Следователи пришли к такому выводу после того, как на протяжении шести недель собирали улики в доме Шерманов.

По ее словам, правоохранители составили "обширный список" лиц, которых намерены проверить на причастность к преступлению. При этом говорить о возможных подозреваемых она не стала. Всего было снято около 130 свидетельских показаний.

Полиция с самого начала сочла гибель миллиардера и его супруги "подозрительной". Допускалась версия самоубийства, однако четыре брата погибшего заявили, что не верят в это, и наняли команду частных детективов для проведения независимого расследования.

Ранее на этой неделе источник, знакомый с выводами параллельного расследования, сообщил телеканалу, что, по мнению детективов, Шерманов убили несколько преступников.

75-летний бизнесмен и его 70-летняя жена были обнаружены мертвыми возле крытого бассейна, на их шеях были сдавленные ремни, прикрепленные к перилам. Полиция при этом заявила, что не обнаружила никаких признаков насильственного вторжения в дом.

По данным журнала Canadian Business, Шерман находился на 15-ом месте в списке богатейших людей Канады. Известно, что он был участником нескольких судебных процессов. В частности, на него подали в суд двоюродные братья, обвинив в невыполнении опционного соглашения при покупке фармацевтического предприятия, которым управлял их отец. Суд вынес решение в пользу Шермана, однако истцы подали апелляцию. Также в отношении миллиардера велось расследование по факту сбора средств для партии премьера Джастина Трюдо , который он помог организовать.

У супругов осталось четверо детей.