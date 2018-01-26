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Потомок героя СССР совершил массовое убийство
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Потомок героя СССР совершил массовое убийство 

Рамблер 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Внук Героя Советского Союза Валерия Уткина убил и сжег троих человек в собственном доме, сообщает «Московский комсомолец».
Страшное преступление произошло в подмосковном Королеве на улице, названной в честь Валерия Уткина.
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Как пишет «МК», семья Михаила Уткина, внука героя Великой отечественной войны, делила частный дом, где когда-то жил и сам Валерий Уткин, с двоюродным братом Игорем Сафиуллиным.
У Михаила Уткина была жена и двое взрослых детей, Игорь вел довольно разгульный образ жизни, приводил домой компании, часто менял сожительниц.
Вечером 22 января к Сафиуллину и его новой подруге пришла их общая знакомая. Компания выпивала, шумела, чем вызвала гнев Михаила. Спор между кузенами перерос в драку, Михаил схватил металлический прут и начал избивать им своих оппонентов, а затем взял канистру бензина, облил и поджег дом.
Через некоторое время Михаил Уткин явился в полицию с повинной.
 Ещё 17 источников 
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