Потомок героя СССР совершил массовое убийство 

Внук Героя Советского Союза Валерия Уткина убил и сжег троих человек в собственном доме, сообщает «Московский комсомолец».
Страшное преступление произошло в подмосковном Королеве на улице, названной в честь Валерия Уткина.
Как пишет «МК», семья Михаила Уткина, внука героя Великой отечественной войны, делила частный дом, где когда-то жил и сам Валерий Уткин, с двоюродным братом Игорем Сафиуллиным.
У Михаила Уткина была жена и двое взрослых детей, Игорь вел довольно разгульный образ жизни, приводил домой компании, часто менял сожительниц.
Вечером 22 января к Сафиуллину и его новой подруге пришла их общая знакомая. Компания выпивала, шумела, чем вызвала гнев Михаила. Спор между кузенами перерос в драку, Михаил схватил металлический прут и начал избивать им своих оппонентов, а затем взял канистру бензина, облил и поджег дом.
Через некоторое время Михаил Уткин явился в полицию с повинной.