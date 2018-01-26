Потомок героя СССР совершил массовое убийство

Внук Героя Советского Союза Валерия Уткина убил и сжег троих человек в собственном доме, сообщает «Московский комсомолец»

Страшное преступление произошло в подмосковном Королеве на улице, названной в честь Валерия Уткина.

Как пишет «МК», семья Михаила Уткина , внука героя Великой отечественной войны, делила частный дом, где когда-то жил и сам Валерий Уткин, с двоюродным братом Игорем Сафиуллиным.

У Михаила Уткина была жена и двое взрослых детей, Игорь вел довольно разгульный образ жизни, приводил домой компании, часто менял сожительниц.

Вечером 22 января к Сафиуллину и его новой подруге пришла их общая знакомая. Компания выпивала, шумела, чем вызвала гнев Михаила. Спор между кузенами перерос в драку, Михаил схватил металлический прут и начал избивать им своих оппонентов, а затем взял канистру бензина, облил и поджег дом.

Через некоторое время Михаил Уткин явился в полицию с повинной.