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«Хабаровских живодерок» отправили в колонию
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«Хабаровских живодерок» отправили из СИЗО в колонию 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: "ДВ-новости"/Игорь Чураков

Двух юных хабаровчанок, осужденных за жестокие убийства животных, отправили из СИЗО в Хабаровске, где они находились в период следствия и суда, в колонию, сообщил РИА новости пресс-секретарь УФСИН Хабаровского края Дмитрий Баданин.

В августе Индустриальный районный суд вынес приговор по делу о жестоких убийствах животных. Суд установил, что жертвами стали 15 животных и птиц. В ходе расследования дела вскрылись и другие преступления, за которые участникам также назначены наказания.

Алена Савченко признана виновной по статьям "Жестокое обращение с животными", "Разбой", "Оскорбление религиозных чувств верующих" и "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". За все преступления ей было назначено четыре года и три месяца лишения свободы. Алина Орлова признана виновной по статьям "Жестокое обращение с животными" и "Разбой". Ей было назначено наказание три года и десять дней лишения свободы. Кроме того, за издевательства над животными и их убийства девушки получили по 150 часов обязательных работ.

Знакомый осужденных Виктор Смышляев признан виновным по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", ему назначено наказание в виде трех лет колонии общего режима.

В декабре 2017 года, рассмотрев апелляцию осужденных, Хабаровский краевой суд снизил срок заключения для Савченко до четырех лет, Орловой — до трех лет, так как срок давности за преступления по статьям "Жестокое обращение с животными" и "Оскорбление чувств верующих" истек. Смышляеву приговор оставлен без изменений. Решение суда вступило в законную силу.

"Орлова и Савченко, находившиеся в СИЗО, покинули территорию Хабаровского края. Так как на территории региона нет женских колоний для впервые попавших в места лишения свободы, отбывать наказание они будут в другом регионе", — сказал Баданин.

Местные СМИ сообщают об отправке девушек в колонию в Иркутской области, однако собеседник воздержался от комментариев о месте дальнейшего пребывания осужденных. Осужденный Смышляев пока находится в СИЗО.

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