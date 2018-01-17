Зачинщикам резни в школе предъявлено обвинение

Следователи предъявили обвинение подросткам, устроившим поножовщину в пермской школе. Как сообщается на сайте Следственного комитета (СК) РФ, им вменяют групповое покушение на убийство нескольких человек по предварительному сговору (статьи 30 и 105 УК РФ).

По версии следствия, 15 января десятиклассник из школы номер 127 и его несовершеннолетний приятель, бывший ученик этого учреждения, пришли в школу с ножами. Они вошли в помещение, где занимались младшеклассники, и нанесли девяти ученикам и учительнице множественные ножевые ранения.

>> "Чудом выкарабкалась ": муж рассказал о состоянии пермской учительницы

Затем фигуранты дела ударили ножами друг друга, из-за чего их потом пришлось госпитализировать. После выписки из больницы по решению суда подростков переведут в СИЗО.

Сейчас следователи устанавливают картину преступления и мотивы нападавших. Также сотрудники СК оценивают действия сотрудников школы и родителей подростков.

Пятнадцатого января в пермской школе номер 127 два подростка с ножами напали на учительницу и ранили детей. Первоначально сообщалось о 15 пострадавших в результате нападения. Состояние учительницы оценивалось как тяжелое. СМИ писали, что учительница и четвероклассники пострадали, пытаясь остановить драку двух подростков, однако позже эту информацию опровергли правоохранители.

Один из нападавших оказался 16-летним бывшим учеником школы. По разным данным, причиной драки мог стать конфликт подростка с бывшими одноклассниками или с одним из учителей, а также «желание прославиться».