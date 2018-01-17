Ещё
Мужчина избил жену-учителя на глазах у школьников под Красноярском
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Красноярском пьяный мужчина ворвался в школу и устроил драку на уроке 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости

Пьяный житель города Сосновоборска Красноярского края прорвался в школу, где работает его жена, и на глазах учеников устроил драку, сообщил в среду РИА Новости сотрудник пресс-службы краевого главка МВД Артем Кишкурин.

По его словам, мужчину пыталась остановить пожилая вахтерша, но он оттолкнул ее и ворвался в класс, где его жена вела урок у старшеклассников.

"Старшеклассники, присутствовавшие на занятиях, смогли его вытолкать из кабинета и вызвали полицию. Сами школьники в потасовке не пострадали, а учительница получила травмы. Выяснилось что это муж женщины, а причиной инцидента стал бытовой конфликт", — сказал Кишкурин.

В отношении мужчины заведено административное дело.

РИА Новости: последние новости
СК завел дело после инцидента в школе в Челябинской области Источник раскрыл обстоятельства убийства бизнесмена и его сына в Оренбурге Подростков, устроивших резню в пермской школе, арестовали на два месяца
 Ещё 19 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое ЧП произошло у школы в Челябинской области
Тяжелые истребители сели на трассу
Обнаружен крупнейший подводный «портал в иной мир»
Чубайсу швырнули в лицо листовки на Гайдаровском форуме
Погибшего героя АТО нашли живым
Видео
00:37
Песков рассказал о здоровье Путина
Политика
01:30
Найден способ блокировать чужие «айфоны»
Наука и техника
03:39
Грудинин рассказал о Люцифере в совхозе им. Ленина
Политика
01:28
Тяжелые истребители сели на трассу
Армия Оружие
00:43
США готовы расправиться с Турцией на территории Сирии
Армия В мире
00:14
Хилькевич рассказала правду о беременности
Шоу-бизнес
00:26
Экс-жена Джигарханяна Татьяна Власова разоблачит Цымбалюк-Романовскую
Шоу-бизнес
02:22
Гвердцители не может забыть погибшего возлюбленного
Шоу-бизнес
00:52
Гузеева лечит нервы за границей
Шоу-бизнес
00:52
Чубайсу швырнули в лицо листовки на Гайдаровском форуме
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение