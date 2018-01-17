Мужчина избил жену-учителя на глазах у школьников под Красноярском

Под Красноярском пьяный мужчина ворвался в школу и устроил драку на уроке

Пьяный житель города Сосновоборска Красноярского края прорвался в школу, где работает его жена, и на глазах учеников устроил драку, сообщил в среду РИА Новости сотрудник пресс-службы краевого главка МВД Артем Кишкурин.

По его словам, мужчину пыталась остановить пожилая вахтерша, но он оттолкнул ее и ворвался в класс, где его жена вела урок у старшеклассников.

"Старшеклассники, присутствовавшие на занятиях, смогли его вытолкать из кабинета и вызвали полицию. Сами школьники в потасовке не пострадали, а учительница получила травмы. Выяснилось что это муж женщины, а причиной инцидента стал бытовой конфликт", — сказал Кишкурин.

В отношении мужчины заведено административное дело.