Устроившие резню в школе подростки арестованы

Молодые люди, напавшие с ножами на учеников пермской школы, арестованы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры края Юлию Гайнанову.

По ее словам, подростки отправлены под стражу на два месяца, но продолжат находиться в больнице до тех пор, пока врачи не посчитают, что они достаточно здоровы, чтобы отправиться в СИЗО. Соответствующее решение принял Мотовилихинский суд Перми, тем самым удовлетворив ходатайство следствия.

15 января двое вооруженных ножами подростков напали на учеников пермской школы №127. По данным Минздрава Пермского края, в результате происшествия пострадали 15 человек, 12 из которых — учитель, сами нападавшие и девять детей 10-12 лет — были госпитализированы в местные больницы. По данным СМИ, одним из организаторов резни был бывший ученик школы Лев Биджаков, а ее причиной — недовольство подростка новогодним поздравлением в одном из местных пабликов, в котором его подписчики были названы «псами».