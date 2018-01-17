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Мосгорсуд отказался освобождать из СИЗО главу Роспромбанка
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Мосгорсуд отказался освобождать из СИЗО главу Роспромбанка 

РИА Новости 17 января 2018
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Мосгорсуд в среду признал законным продление до 10 февраля ареста президента Роспромбанка Сергея Салогубова, обвиняемого в хищении у кредитной организации 756 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Басманного суда Москвы от 14 декабря 2017 года … оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — огласила решение судья.
Следователь настаивал на сохранении самой жесткой меры пресечения, поскольку банкир, по мнению следствия, может скрыться. Более того, обвиняемый, по словам следователя, пытался уничтожить документы, связанные с махинацией.
Адвокат банкира просил поместить его под домашний арест.
По данным следствия, Салогубов заключил с неким физическим лицом (сейчас этот человек в розыске) восемь договоров уступки требований по кредитам и пять договоров купли-продажи имущества более чем на 400 миллионов рублей. В качестве оплаты был передан земельный участок в Подмосковье, который, по документам, стоил более миллиарда рублей, однако его продали за 756 миллионов.
Как сообщает следствие, еще 354 миллионов рублей этот человек получил от банка наличными. При этом, отмечает следствие, реально участок стоил всего 90 миллионов рублей. Общий ущерб оценивается в 756 миллионов рублей (детали подсчетов не раскрываются).
Уголовное дело возбуждено по заявлению Агентства по страхованию вкладов. Лицензия у банка была отозвана в сентябре 2016 года. Банкиру грозит до десяти лет заключения.
По величине активов, согласно данным ЦБ, Роспромбанк на 1 сентября 2016 года занимал 323-е место в банковской системе РФ. АСВ оценивало сумму выплат вкладчикам в 2,9 миллиарда рублей.
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