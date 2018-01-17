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Учительница пермской школы получила 17 ударов ножом
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Учительница из Перми получила 17 ножевых ранений 

Рамблер 1 час назад

Учительница Наталья Шагулина получила 17 ножевых ранений во время поножовщины в пермской школе, сообщила уполномоченный по правам ребенка в крае Светлана Денисова на своей странице в соцсети Facebook.

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«Шагулина Наталия Васильевна — герой! Она получила 17 ножевых ранений, спасая детей», — написала она.

По словам Денисовой, учитель 4Б класса школы №127, придя в сознание накануне, первым делом попыталась узнать, как чувствуют себя дети. Кроме того, детский омбудсмен рассказала, что состояние педагога все еще остается «очень тяжелым».

15 января в пермской школе между двумя подростками, бывшим и нынешним учениками, произошла драка, в ходе которой они использовали ножи. По данным краевого Минздрава, в результате происшествия пострадали 15 человек, 12 из которых были госпитализированы в местные больницы. Ранее глава департамента образования Перми Людмила Гаджиева рассказала, что во время поножовщины Наталья Шагулина «приняла весь удар на себя». По ее словам, педагог находилась в классе, когда дерущиеся подростки ворвались туда. После этого учительница не ушла из кабинета, а попыталась защитить детей.

 Ещё 3 источника 
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