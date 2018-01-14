Эффектное ограбление попало на видео

В Москве эффектно ограбили бизнесмена на Porsche

В Москве люди в масках ограбили бизнесмена на белом автомобиле Порше, завладев суммой в два миллиона рублей. Преступники действовали быстро и слаженно, провернув дело всего да две минуты.

«На видео заметно, как один автомобиль перекрывает дорогу другому. Из одного из них выходят молодые люди с автоматами и вынуждают выйти водителя второго авто», — сообщает сетевое издание «Лайф», опубликовавшее запись с камеры видеонаблюдения.

По данным издания, несмотря на грозный вид грабителей, они не произвели ни одного выстрела.