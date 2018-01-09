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Возвращавшийся с елки школьник до смерти избил прохожего
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В Оренбурге школьник, возвращаясь с елки, до смерти избил мужчину 

РИА Новости 15 часов назад
Фото: depositphotos.com

Возвращавшийся с одноклассниками с новогодней елки школьник до смерти избил незнакомого мужчину на остановке общественного транспорта в Оренбурге, он помещен под домашний арест, сообщило во вторник следственное управление СК РФ по области.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 29 декабря 2017 года на автобусной остановке в Оренбурге.

"Шесть школьников возвращались с елки домой. По дороге в районе остановке Гидропресс у них возник конфликт с неизвестным 34-летним мужчиной, в ходе которого один из подростков ударил ногой по лицу потерпевшего, который спустя непродолжительное время скончался на месте происшествия. Следователи выяснили, что смертельный удар нанес 15-летний школьник, он задержан", — сообщает областное управление СК РФ.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека".

"Задержанному подростку предъявлено обвинение, при этом он не признает свою вину. Школьнику избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", — говорится в сообщении.

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