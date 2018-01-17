Бизнесмен и его семилетний сын убиты в Оренбурге

В Оренбурге найдены убитыми бизнесмен и его семилетний сын

Следствие возбудило уголовное дело по факту убийства предпринимателя и его малолетнего сына, тела которых с ножевыми ранениями обнаружили на одной из улиц Оренбурга, сообщили в региональном СК.

По данным следствия, тела были обнаружены в автомобиле на улице Карагандинская в Оренбурге.

«В салоне автомобиля Toyota Land Cruiser 200 обнаружены трупы 35-летнего предпринимателя и его семилетнего сына с множественными ножевыми ранениями. Возбуждено дело об убийстве», — передает РИА «Новости» сообщение СК. В данный момент ведется поиск причастных к совершению преступления.

Следствие просит всех, кому что-либо известно об обстоятельствах убийства и обладающих информацией о злоумышленниках обращаться в региональный СК по телефону: 8 (3532) 34-38-01.

Напомним, ранее сообщалось, что в Оренбурге ведется розыск угонщика автомобиля, подозреваемого в убийстве преследовавшего его сотрудника уголовного розыска.