Беженец зарезал немку на глазах у 20 человек

15-летний беженец зарезал ровесницу-немку на глазах у 20 человек

В немецком городе Кандель (земля Рейнланд-Пфальц) 15-летний беженец из Афганистана зарезал ровесницу-немку. Об этом сообщает Bild.

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Как отмечается, выходец из Афганистана Абдул Д. нанес девушке по имени Миа удар 20-сантиметровым кухонным ножом в одной из городских аптек, где в тот момент находились от 15 до 20 человек.

Известно, что погибшая некоторое время находилась в любовных отношениях с убийцей, но затем захотела прекратить общение с ним. После этого афганец начал угрожать ей и преследовать девушку, ее родителям пришлось подать на настойчивого афганца жалобу. Полиция провела с ним беседу, однако Абдул решил подкараулить девушку и убить ее.

Обнаружилось также, что юноша нелегально прибыл в Германию в апреле 2016 года без сопровождения родителей.

Крупнейший телеканал Германии ARD отказался освещать убийство, поскольку инцидент являлся «местечковым».