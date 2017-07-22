Школьникам грозит тюрьма за сожжение флага РФ

В Москве полиция задержала школьников, которые сожгли флаг РФ, сорвав его с одного из офисов партии «Единая Россия» на западе столицы, сообщает паблик Mash

Десять подростков сначала разрисовали флаг свастикой, а потом сожгли. После этого их задержала полиция, после допроса подростков отпустили. В итоге в отношении двоих задержанных возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над государственным флагом России (статья 329 УК). Теперь главными подозреваемыми остаются лишь двое - 16-летний Ильи П. и 18-летний Михаил К. Им грозит до года тюрьмы.

В конце октября в Волгограде разразился скандал из-за того, что дворники использовали флаг России для уборки листвы. В полицию обратился местный житель, снявший все это на камеру сотового телефона. В итоге пять человек, участвовавших в уборке, были лишены премий и получили выговоры. Начальницу участка сняли с должности.