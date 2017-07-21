Выжившая рассказала неизвестные подробности бойни в Редкино

Выжившая после нападения в деревне Редкино Марина Коныгина рассказала о том, как развивались события в день массового убийства. Об этом пишет « Московский комсомолец ».

По словам девушки, приехавшие сотрудники полиции приняли ее за соучастницу стрелка и, наставив пистолет, потребовали встать на колени.

Коныгина отметила, что всего в тот день на участке собрались 12 человек. «На машине подъехал тот самый электрик Сергей Егоров . В товариществе его мало кто знал, хотя и прожил он там с матерью несколько лет. «Необщительный, странный», — вот, собственно, и вся характеристика от соседей», - рассказала она.

По версии Коныгиной, он «заглянул на огонек для того, чтобы познакомиться». Она добавила, что он был «уже подшофе», так как пил самогон. В своих показаниях Егоров утверждает, что убитые пригласили его за общий стол, где они провели около трех часов, а затем возник спор об армейской службе. Однако Коныгина настаивает, что в ту ночь Егоров даже на участок не заходил, и диалог с ним мужчины вели за забором.

«На допросе Егоров утверждал, мол, это ребята первыми начали хвастаться, что служили в ВДВ, а над ним якобы начали посмеиваться. Мол, человека такого маленького роста даже в армию не возьмут. А я утверждаю, что было наоборот: может, над ним и посмеялись, но после того, как он сам начал хвастаться, что служил в ВДВ. Но при этом номера части назвать не смог», - рассказала Коныгина. После этого конфликта, по словам девушки, электрик «убежал» домой, но вернулся после 02:00. Пока Егоров расстреливал находившихся на участке людей, Коныгина спряталась под одеялом. Позже он почти заметил ее силуэт, но что-то его отвлекло.

После приезда вызванного девушкой наряда полиции Егоров начал просить застрелить его «за попытку к бегству». «В тот же момент я подошла к полицейским, попросила дать мне пистолет. «Давайте

«Давайте я застрелю его, а вы скажите, что я защищалась». Если бы мне тогда дали оружие, я бы его убила», - добавила Коныгина.

Как отмечает «МК», даже несмотря на все пережитое, девушку до сих пор не признали потерпевшей. Пока по делу о массовом убийстве она проходит лишь как свидетель.

Массовое убийство произошло 3 июня в кооперативе «50 лет Октября» в тверском поселке Редкино. Возникла ссора, после которой 45-летний москвич отправился домой за охотничьим ружьем. Приехавшие на вызов полицейские обнаружили тела трех женщин и пяти мужчин в доме и на улице, тело еще одной женщины нашли в багажнике машины. Выжить удалось только Коныгиной.