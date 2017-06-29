Замминистра МВД Крыма задержан ФСБ

Об этом сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, Андрея Иванцова и его сына — помощника прокурора Симферополя Егора Иванцова — подозревают в махинации, в результате которой детский лагерь на берегу моря в Алуште перешел в частные руки.

Между тем, по данным телеканала, Иванцов-младший был задержан сотрудниками ФСБ и следователями СКР еще 16 июня.

Сейчас оба силовика находятся в одном из московских СИЗО

По данным следствия, еще в 2014 году землю и объекты детского лагеря «Кристалл» оформили на сына замминистра, подделав еще украинские документы.

Лагерь должен был перейти в собственность МВД Крыма, однако в результате махинаций стал собственностью частных лиц.

По информации РЕН ТВ, в доме и рабочем кабинете Андрея Иванцова прошли обыски.