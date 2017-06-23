В Бельгии осудили восемь арабских принцесс

В Бельгии осуждены восемь принцесс Объединённых Арабских Эмиратов за похищение и торговлю людьми. Девушек приговорили к 15 месяцам тюремного заключения условно и штрафу в 165 тысяч евро. Об этом сообщает агентство Reuters

Следователи в течение девяти лет пытались добиться судебного постановления. Расследование началось в 2008 году, когда принцессы путешествовали по Бельгии в окружении своей свиты. Сотрудники отеля Conrad, где остановились представители правящей династии аль-Нахайян, неоднократно наблюдали жестокое обращение принцесс со своими подданными. Судьба пострадавших от жестокости принцесс неизвестна.