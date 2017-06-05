Тайна чеченской бой-бабы: «личный киллер Кадырова» оказался брачным аферистом

В Киеве установили личность киллера, стрелявшего в командира «батальона имени Джохара Дудаева» Адама Осмаева . И тот оказался вовсе не киллером. 49-летний питерский чеченский бандит Артур Денисултанов-Курмакаев с погонялом «Динго» - личность многогранная. Это известный в 90-х «авторитетный» бизнесмен, авантюрист, вымогатель, брачный аферист и даже… писатель. Он был героем либеральной прессы, ему покровительствовали Джохар Дудаев , Комитет солдатских матерей и демократический депутат Юлий Рыбаков . Без сомнения, убийство не является для подобного человека проблемой. Однако нет никаких доказательств, что он лично убивал кого-то. А опознать его смогли благодаря татуировке, которую описала одна из обманутых им «дам сердца».

«...За те две секунды, что «мерседес» преодолевал подворотню, Артур успел выхватить из наплечной кобуры 17-зарядный «глок» и направить дуло в правую от себя сторону…»

Это цитата из книги «Клятва на Коране. Судьба чеченца», которую Артур Денисултанов «написал» еще в 2001 году в соавторстве с журналистом Денисом Терентьевым . Прототипом главного героя, которого тоже зовут Артур, является сам Денисултанов. Как видим, свое пристрастие к пистолетам фирмы «Glock» чеченский бандит пронес через годы. Помимо «Клятвы на Коране», Денисултанов является героем книги Андрея Константинова «Бандитский Петербург. 25 лет спустя», где ему посвящены несколько абзацев. Автор утверждает, что в 90-х Денисултанов-Динго входил в чеченскую преступную группировку Джапара Улхаева, участники которой подозревались в убийствах, похищениях людей и вымогательстве. Это не мешало ему постоянно красоваться на телеэкранах: Динго часто приглашали на различные телешоу, на которых он рассказывал, как следует бороться с оргпреступностью.

Если бы не распад Союза и переворот в Чечне, преступная карьера уроженца Гудермеса Артура Денисултанова могла бы быть прервана еще в 1990 году, когда суд Чечено-Ингушской АССР дал ему два года за вымогательство. Однако в феврале 1991 года он вышел на свободу по амнистии, объявленной Джохаром Дудаевым. После этого он перебрался в Петербург, где занялся «ларечным бизнесом», установив первые киоски на Московском вокзале. Занятия бизнесом облегчало то обстоятельство, что его родной дядя, Султан Денисулстанов, работал в те годы следователем Гатчинского УВД . Видимо, связями дяди и объясняется многолетняя непотопляемость Динго и его умение всегда выходить сухим из воды. Впоследствии дядя эмигрировал в Финляндию, где, по некоторым данным, возглавил некое «международное агентство», которое занимается… взысканием долгов.

В 1998 году Денисултанов был арестован за похищение водителя директора Колпинского пищевого комбината. Бандиты планировали похитить самого директора, но вышла осечка. Похитили не того, и выплатить требуемый выкуп в размере 300 тысяч долларов жена водителя оказалась не в состоянии. Она обратилась в РУБОП. Правоохранители попытались арестовать Динго в момент передачи части выкупа, но не тут-то было: он протаранил своим автомобилем две милицейские машины и скрылся. После чего переехал в Харьков, где жил по фальшивым документам. Его задержали и экстрадировали в питерские «Кресты». Однако в тюрьме бандит пробыл недолго. Произошла совершенно фантастическая, но типичная для того времени история: преступника обменяли на находившегося в чеченском плену российского военнослужащего.

Его отец Абдулла Денисултанов, по предложению следователя Колпинской районной прокуратуры Алексея Сучкова , «купил» в Чечне за 6 тысяч долларов солдата, рядового срочной службы Сергея Леонтьева , который был похищен в Назрани в апреле 1998 года. Солдат был доставлен в Питер и в офисе организации "Солдатские матери России" в присутствии журналистов и депутатов Госдумы передан родителям, а Абдулла Денисултанов получил своего сына, который был предварительно освобожден под подписку о невыезде. После этого Денисултанов отбыл в Чечню, которая в то время была вне юрисдикции федеральных органов, однако по пути туда на Казанском вокзале был задержан сотрудниками ФСБ . И только вмешательство депутата Госдумы Юлия Рыбакова вызволило чеченца из лап кровавых чекистов.

В 2001 году Артур Денисултанов стал Курмакаевым, женившись на сестре известного гатчинского бизнесмена Кияма Курмакаева. Поговаривают, что главным достоинством супруги он считал бизнес ее брата, которое тот обещал отдать женщине в управление. Однако семейная жизнь не задалась: родственники забросали прокуратуру заявлениями, в которых обвиняли Артура и его дядю Султана в вымогательстве, разбойном нападении, поджоге дома, угоне машины и даже в убийстве родного брата Кияма Курмакаева Фягима. Впрочем, дело это считается раскрытым и осуждены за него совсем другие люди: некие Александр Смоляк, Евгений Ворковец и Андрей Мухин

То же и с убийством бывшего охранника Кадырова Умара Исраилова . Хотелось бы посоветовать украинской прессе: хватит врать, что Исраилова убил Денисултанов. Исраилов был убит в Вене 13 января 2009 года, к тому времени Денисултанов-Курмакаев уже был депортирован из Австрии с запретом на въезд в ЕС . Так что убить Исраилова он никак не мог, у него железное алиби. За это убийство были осуждены трое проживавших в Австрии чеченцев: Отто Кальтенбруннер (урожденный Руслан Эдилов), Муслим Дадаев и Турпал-Али Ешуркаев, которые получили от 16 лет до пожизненного и сидят до сих пор.

Однако за несколько месяцев до убийства Исраилова, в 2008 году, Денисултанов-Курмакаев дал показания австрийской полиции о том, что он якобы прибыл в Вену по заданию Рамзана Кадырова для того, чтобы уговорить беглого охранника забрать свой иск из ЕСПЧ , или, если это не получится, то похитить его или убить. В этом иске Исраилов обвинял чеченского президента в пытках. Он также обратился в полицию в связи с угрозами в свой адрес, поступавшими от Курмакаева. На допросе в департаменте полиции по защите конституции и противодействию терроризму Курмакаев рассказал, что у Кадырова есть «расстрельный список» из 300 чеченцев, которых должны убить. При этом он просил политического убежища. В убежище ему было отказано, однако позже эти показания стали достоянием журналистов New York Times . После депортации в Москву Курмакаев дал интервью "Новой газете" , в котором оказался от всего, сказанного в австрийской полиции.

Но уже в марте 2011 года имя Артура Курмакаева вновь всплыло в прессе в связи с приговором, который ему вынес Одинцовский городской суд. Он был осужден на восемь лет лишения свободы за кражу в особо крупных размерах (7,5 млн рублей) и за принуждение к даче ложных показаний. Потерпевшей на этот раз оказалась москвичка Людмила Никифорова, с которой аферист познакомился через брачное агентство «Высший свет», представившись австрийским бизнесменом Артуром Кринари. Обещал жениться, но поматросил и бросил, прихватив денежки влюбленной дамы. В своих показаниях обманутая женщина описала татуировку с полумесяцем и арабской вязью, по которой его, видимо, сейчас и опознали.

Лично у меня вся эта история вызывает массу вопросов. Во-первых, обо всем, что произошло, мы знаем только со слов одного человека – Амины Окуевой, которая сама стреляла в Денисултанова. По ее словам, в ответ. Однако ее показания вызывают сомнения. Для чего киллеру понадобилось пересаживать супругов на заднее сиденье? Очевидно, что в таком положении ему и стрелять было неудобно, и быстро покинуть место преступления он бы не смог. Обычно нападение происходит именно с заднего сиденья – на того, кто сидит на переднем кресле. Так кто начал стрелять первым? Второе. Как Окуева не сумела при длительном общении распознать характерный чеченский акцент псевдожурналиста, который не спутаешь ни с чем? Мне представляется, что Динго, загадочным образом освободившись из тюрьмы раньше срока (как ему это удалось – это отдельный вопрос) и легализовавшись на Украине с помощью коррумпированных чиновников, занялся привычным для него бизнесом – вымогательством. Возможно, именно на этой почве у него произошла ссора с боевыми супругами, в ходе которой они начали стрелять первыми.

Читайте материал "Чем известна Амина Окуева, отбившая Осмаева у киллера"