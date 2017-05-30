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В Москве ограбили Центробанк
В Москве на Ленинском проспекте из здания Центробанка неизвестный вынес более 11 миллионов рублей. Преступник скрылся с места преступления. Следователями было возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере. Об этом сообщает агентство «Москва».
По его словам, на место происшествия прибыла оперативно следственная группа. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят комплекс мероприятий, чтобы установить личность преступника и задержать его.
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