Стоматолог вырвала 22 здоровых зуба ради наживы

В петербургской частной клинике стоматолог удалила пациентке 22 здоровых зуба, получив за это 800 тысяч рублей. Об этом сообщается на официальном сайте управления Следственного комитета (СК) РФ по Санкт-Петербургу.

Против врача возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

В СК уточнили, что инцидент, о котором идет речь, произошел еще в 2014 году. Тогда 44-летняя подозреваемая «ввела в заблуждение 43-летнюю местную жительницу относительно объема оказания стоматологических услуг» и удалила ей 22 здоровых зуба. При этом стоматолог установила женщине некачественные «мосты». Потерпевшая заплатила за услуги врача более 843 тысяч рублей.

По данным СК, подозреваемая могла совершить еще несколько подобных преступлений.

Сейчас решается вопрос об избрании врачу меры пресечения и предъявления ей обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Другое резонансное дело, связанное с работой стоматолога, расследовали в Петербурге осенью прошлого года. Тогда из-за действий стоматолога-хирурга у пациентки сломалась челюсть. По версии правоохранителей, врач допустил во время операции «технический дефект». Следователи также выяснили, что проведенная им платная операция вообще не требовалась пациентке.