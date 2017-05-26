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Задержанный в Москве террорист признался, что его сообщник готовил взрыв

В Москве готовили теракт на транспорте
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Один из задержанных в Москве предполагаемых террористов Абдушукура Гулмирзаев признался в суде, что его сообщник действительно готовил взрыв.
"Ашуров готовился взорвать. Не знаю, но он готовился. Он коробки таскал, там была какая-то взрывчатка. У него друзья в Сирии, он постоянно там с ними разговаривал", — сказал Гулмирзаев.
Сегодня Мещанский суд Москвы рассматривает вопрос о избрании меры пресечения четверым предполагаемым террористам, задержанным накануне в Ново-Переделкино. Первого подозреваемого — Мухаммадюсуфа Ашурова — уже арестовали до 25 июля.
В пятницу ФСБ обратилась в суд с требованием взять под стражу четырех человек, задержанных в Ново-Переделкино — Мухаммадюсуфа Ашурова, Фурката Кушаева, Абдушукура Гулмирзаева и Магомеда Давудова. Им вменяется участие в террористической организации, приготовление к совершению теракта, хранение боеприпасов и незаконное изготовление взрывчатых веществ.
По данным спецслужбы, задержанные готовили теракт на транспорте в Москве, а их действиями руководили из Сирии люди, тесно связанные с запрещенной в России группировкой "Исламское государство"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Москва Происшествия
Исламское государство ФСБ
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