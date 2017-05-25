Бывший бухгалтер созданной режиссером Кириллом Серебренниковым "Седьмой студии" Нина Масляева признала вину по делу о хищении госсредств, передает корреспондент РИА Новости из Пресненского суда Москвы.

"Вину признает в том объеме, который есть, то есть по хищению бюджетных средств", — сказал адвокат Масляевой Павел Тепухин, отметив, что обвинение еще не предъявлено.

При этом адвокат отметил, что та сумма "которая звучала из официальных органов (о хищении в общей сложности 200 миллионов рублей — ред.) соответствует действительности".

Ранее суд продлил на 72 часа срок задержания Масляевой для сбора дополнительных документов, необходимых для обоснования содержания подозреваемой под стражей.

Во вторник в рамках дела о хищении госсредств прошли обыски в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Серебренникова. По информации СК, лица из числа руководства некоммерческой организации "Седьмая студия", основателем которой был Серебренников, с 2011 по 2014 годы похитили около 200 миллионов рублей, выделенных государством на развитие и популяризацию искусства. Ранее в рамках данного дела Серебренников был допрошен в качестве свидетеля.

Нина Масляева и экс-гендиректор компании Юрий Итин подозреваются в одном эпизоде мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ), совершенном в 2014 году. Из постановления суда следует, что компания "Седьмая студия" получила финансирование из бюджета по договору на постановку спектаклей, проведение семинаров, творческих лабораторий, организацию гастролей на сумму в 66,5 миллиона рублей. По версии следствия, Масляева и Итин вступили в преступный сговор и похитили часть выделенных денег — 1,286 миллиона рублей, сфальсифицировав документы на оказание услуг.