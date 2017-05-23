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СК: режиссёр Серебренников допрошен по делу о хищении
Режиссёр Кирилл Серебренников допрошен в качестве свидетеля по делу о хищении, передаёт ТАСС со ссылкой на представителя ГСУ СК по Москве Юлию Иванову.
«В ходе расследования уголовного дела Серебренников Кирилл допрошен в качестве свидетеля и с него взято обязательство о явке к следователю», — сообщила она.
Ранее источник рассказал, что следователи допросят Серебренникова после проведения обысков в его квартире.
Утром 23 мая появились сообщения, что в «Гоголь-центре» и у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова проходят обыски.
По данным СК, обыски проводятся в рамках расследования уголовного дела о хищении около 200 млн рублей в период с 2011 по 2014 год.
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