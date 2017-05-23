СК: режиссёр Серебренников допрошен по делу о хищении

«В ходе расследования уголовного дела Серебренников Кирилл допрошен в качестве свидетеля и с него взято обязательство о явке к следователю», — сообщила она.

Ранее источник рассказал, что следователи допросят Серебренникова после проведения обысков в его квартире.

Утром 23 мая появились сообщения, что в «Гоголь-центре» и у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова проходят обыски.

По данным СК, обыски проводятся в рамках расследования уголовного дела о хищении около 200 млн рублей в период с 2011 по 2014 год.