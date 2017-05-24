В центре Манчестера идет спецоперация

В центре Манчестера сотрудники британской полиции проводят обыск по делу о теракте. Об этом сообщается в аккаунте полиции Великобритании в Twitter

Statement - Search at an address in Manchester City Centre as part of the investigation pic.twitter.com/w8swLjUG4i — G M Police (@gmpolice) 24 мая 2017 г.

«Сотрудники полиции проводят обыск по одному адресу в центре города Манчестера в рамках расследования ужасного происшествия на «Манчестер-арене. Для обеспечения безопасности мы временно закрыли линию железной дороги, но сейчас она снова была открыта», - говорится в заявлении.