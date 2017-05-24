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В центре Манчестера идет спецоперация
В центре Манчестера сотрудники британской полиции проводят обыск по делу о теракте. Об этом сообщается в аккаунте полиции Великобритании в Twitter.
Statement - Search at an address in Manchester City Centre as part of the investigation pic.twitter.com/w8swLjUG4i— G M Police (@gmpolice) 24 мая 2017 г.
«Сотрудники полиции проводят обыск по одному адресу в центре города Манчестера в рамках расследования ужасного происшествия на «Манчестер-арене. Для обеспечения безопасности мы временно закрыли линию железной дороги, но сейчас она снова была открыта», - говорится в заявлении.
По данным местных СМИ, сотрудники британского спецназа ворвались в здание многоквартирного дома. Обыски проходят в связи с терактом на «Манчестер-Арене». В результате взрыва 22 мая погибли 22 человека, еще 120 человек пострадали. Теракт на стадионе произошел сразу после завершения концерта американской певицы Арианы Гранде в 22:35 по местному времени (в 00:35 по московскому времени). Предположительно, бомбу привел в действие 22-летний террорист-смертник Салман Абеди в фойе здания. По делу о теракте были задержаны четыре человека. Отец Салмана Абеди заявил о невиновности своего сына. Также мужчина сообщил, что британская полиция задержала его второго сына. 24 мая премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй повысила уровень террористической угрозы с серьезного до критического, что позволяет властям отправлять военнослужащих на помощь полицейским.
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