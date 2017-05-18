Бойцу «Азова» после жалобы на командиров прострелили ногу

Сержанту украинского националистического подразделения «Азов» прострелили ногу после его жалобы на своих командиров. Об этом на своем сайте сообщила группировка хакеров «Спрут».

По данным хакеров, в марте 2017 года сержанта по фамилии Островский в Мариуполе задержали сотрудники Левобережного отдела полиции. У него изъяли пистолет, «внешне похожий на стартовый, и восемь патронов к нему». Из-за этого командир части, в которой служит сержант, приказал провести служебное расследование.

Когда бойца начали опрашивать, он решил пожаловаться на своих командиров, в частности, на младшего лейтенанта по фамилии Мудрак. По словам Островского, этот человек и его коллеги почти неделю «незаконно удерживали его в подвальном помещении, при этом применяли физическую силу до последнего». Островского осмотрели и обнаружили у него «устаревшие гематомы на спине, свежие ссадины на локтях обеих верхних конечностей и в области колена правой ноги».

Военнослужащие, которых Островский обвинил в избиениях, свою вину не признали.

Через некоторое время после допросов сержант попал в мариупольскую больницу с огнестрельным ранением бедра. Островский рассказал, что вечером 14 мая «малознакомый человек» назначил ему встречу около полуночи возле местного кинотеатра. Когда сержант пришел на место встречи, он заметил автомобиль, «похожий на те, на которых передвигаются военнослужащие» «Азова», и трех-четырех мужчин рядом с машиной. Эти люди пошли Островскому навстречу. Сержант попытался сбежать, но двое мужчин догнали его, избили и выстрелили в ногу.

Этот инцидент расследовал замглавы Восточного территориального управления по работе с личным составом ВСУ. По его мнению, причинами сложившейся ситуации стали «низкий уровень отбора» в армию, «поверхностные знания» солдат об уголовных преступлениях, неудовлетворительный уровень воинской дисциплины, «несвоевременное реагирование командиров» на употребление алкоголя военнослужащими, а также «недостаточная работа по психологической разгрузке военнослужащих».

По мнению хакеров «Спрута», все это доказывает, что «дела в спецназе Национальной гвардии Украины не очень: «элитные бойцы» «Азова» бухают, курят траву, бегают в «самоходы», сажают друг друга на подвалы и расстреливают из пистолетов».

Батальон «Азов» был сформирован из добровольцев в мае 2014 года в Мариуполе в качестве батальона Патрульной службы милиции особого назначения. В сентябре 2014-го подразделение было развернуто в полк, в ноябре 2014 года — переведено в состав Национальной гвардии Украины. Часть участников полка открыто поддерживают нацистские, расистские и антисемитские взгляды.