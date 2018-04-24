В Чите ФСБ нашла взрывчатку на месте взрыва в жилом доме 

В жилом доме в Чите, где накануне произошел взрыв газа, сотрудники регионального ФСБ обнаружили взрывчатое вещество. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
Как отмечается, не исключается возможность производства взрывчатки для незаконной добычи золота. В правоохранительных органах проводят проверку по факту произошедшего. По имеющимся данным, хранение взрывчатых вещество может иметь отношение к преступлению в сфере недропользования.
Ранее сотрудники Управления ФСБ России по Челябинской области сообщили о пресечении деятельности международной хакерской группы, занимавшейся созданием программ для незаконного копирования компьютерных данных.