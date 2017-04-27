Нападение боевиков в Москве готовили по телефону из Сирии

Подозреваемый в организации предотвращенного в России теракта на 9 мая 2016 года полевой командир Мухаммад руководил боевиками по телефону из Сирии. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

По данным сотрудников правоохранительных органов, которые занимаются расследованием дела о подготовке теракта на День Победы в 2016 году в Москве, исполнителями считаются 28-летний Анваржан Тошболтоев и выходцы из Ошской области Айбек Саидов и Усман Менгликулов. Мухаммад руководил их действиями по WhatsApp и Telegram.

Его группа должна была совершить нападение с гранатометом, взрывчаткой и автоматами, чтобы таким образом заставить Москву вывести свои войска из Сирии.

Однако Тошболтоев не хотел стрелять по людям и отказался участвовать в нападении, хотя ранее беспрекословно выполнял все поручения командира. Например, он передавал и получал деньги для боевиков, покупал мобильные телефоны и делал закладки по Москве.

Он же и должен был обеспечить оружием террористов для совершения нападения на Красной площади, но 2 мая Тошболтоева и его сообщников задержали сотрудники правоохранительных органов.

Отмечается, что Мухаммад также может быть причастен к организации теракта в метро Санкт-Петербурга.

Взрыв на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» в Санкт-Петербурге произошел 3 апреля. Жертвами взрыва стали 16 человек, 61 пассажир пострадал.

Еще один взрыв на станции «Площадь Восстания» удалось предотвратить. Сообщалось, что практически в то же время, когда произошел подрыв, в подземном вестибюле станции обнаружили чёрную бесхозную сумку. Сотрудникам правоохранительных органов удалось оперативно эвакуировать станцию и обезвредить устройство.