Ещё
Под Хабаровском помощник машиниста угнал поезд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Хабаровском помощник машиниста угнал поезд 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Помощник машиниста тепловоза в Хабаровском крае обвиняется в угоне поезда, который он совершил, чтобы слить с локомотива топливо, передает РИА "Новости".
Об этом рассказала помощник руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России Дарья Немцева.
"Следствием установлено, что житель поселка Заветы Ильича Хабаровского края ночью 19 января 2018 года решил похитить дизельное топливо из тепловоза, находящегося на железнодорожных путях в районе станции Токи Ванинского района края. Поскольку к месту стоянки локомотива подъехать на автомобиле было невозможно, обвиняемый проник в кабину управления локомотива и совершил его угон", — сказала Немцева.
В свою очередь исполняющая обязанности старшего помощника Дальневосточного транспортного прокурора Елена Еремина отметила, что уголовное дело в отношении помощника машиниста направлено в суд.
Ранее в Башкирии пьяная девушка угнала машину, чтобы поехать на свидание в соседнее село.
Газета.Ru: последние новости
В Лондоне вор случайно "вырубил" напарника кирпичом Трое заключенных в Волжском напали на охранника колонии Финансовая пирамида в Пензенской области нанесла ущерб в 1 млрд рублей
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео с места убийства подростка в Москве150
Москва в опасности: в столицу пришла жара269
Во Флориде произошла «массовая стрельба»220
Медики рассказали о неправильном лечении Ротару68
«Горит 7 часов»: в Подмосковье не могут потушить пожар149
Видео
03:13
Зачем скрывают Медведева
Политика Статьи
02:08
США показали аналог «Искандера»
Войска Армия
01:05
Лечить смысла не было: что убило Маккейна
Наука Статьи
00:13
Меркель перепутала Азербайджан с Арменией
В мире Кавказ
00:30
«Северный поток—2» позволит добиваться от Москвы уступок
Европа Политика
01:37
СБУ вызвала на допрос владельца судна «Механик Погодин»
В мире Другое
01:52
Путин поведал о новой памятной дате
Общество Политика
00:48
Пост сдал: эсминец США покинул Черное море
Оружие Армия
00:28
«Зато россияне не сядут»: что не так с украинскими поездами
Украина Статьи
01:37
Петросян уехал залечивать «душевные раны» в Крым
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение