России пригрозили новыми терактами

В своем послании боевики обещают устроить новые атаки на российские города, если Москва не выведет войска из Сирии.

3 апреля в петербургском метро в перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» прогремел взрыв. Теракт унес жизни 15 человек, более 100 человек получили ранения. Следствие считает, что взрывное устройство перевозил террорист-смертник Акбарджон Джалилов . Позднее на станции «Площадь Восстания» взрывотехники обезвредили еще одну бомбу. По делу о теракте сотрудники правоохранительных органов задержали восемь человек – шесть в Санкт-Петербурге, еще двоих в Москве. Во время обыска о предполагаемых пособников террориста были обнаружены детали взрывного устройства. Кроме того, был задержан предполагаемый организатор взрыва – 27-летний Аброр Азимов