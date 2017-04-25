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России пригрозили новыми терактами
Ответственность за теракт в Санкт-Петербурге взяли на себя террористы, связанные с запрещенной в России группировкой «Аль-Каида». Об этом сообщает организация SITE Intelligence group.
В своем послании боевики обещают устроить новые атаки на российские города, если Москва не выведет войска из Сирии.
3 апреля в петербургском метро в перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» прогремел взрыв. Теракт унес жизни 15 человек, более 100 человек получили ранения. Следствие считает, что взрывное устройство перевозил террорист-смертник Акбарджон Джалилов. Позднее на станции «Площадь Восстания» взрывотехники обезвредили еще одну бомбу. По делу о теракте сотрудники правоохранительных органов задержали восемь человек – шесть в Санкт-Петербурге, еще двоих в Москве. Во время обыска о предполагаемых пособников террориста были обнаружены детали взрывного устройства. Кроме того, был задержан предполагаемый организатор взрыва – 27-летний Аброр Азимов.
По данным ряда СМИ, заказчиком теракта выступил Сирожиддин Мухтаров, скрывающийся под псевдонимом Абу Салах аль-Узбеки. Источник в Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии заявил, что боевик связан с уйгурскими террористическими группировками. Мухтаров воевал в Сирии на стороне исламистов, его сын Исломжон был осужден Московским военным судом за участие в незаконных вооруженных формированиях. Россия проводит антитеррористическую операцию в Сирии с 30 сентября 2015 года.
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