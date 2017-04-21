В офис организации "Офицеры России" днем 21 апреля пришли правоохранители. Как сообщил источник РЕН ТВ, в офис на Таганской улице зашли порядка двадцати человек, в том числе - вооруженные люди в форме бойцов специального назначения.

С чем связан визит силовиков - пока неизвестно. Как сообщал на днях РЕН ТВ, сотрудники полиции задержали инспектора "Офицеров России" по подозрению в разбойном нападении. Преступление было совершено ночью 17 апреля на Бирюлевской улице. Не исключено, что правоохранители надеются найти в офисе "Офицеров" какие-либо улики, подтверждающие участие задержанного инспектора в криминальных деяниях.