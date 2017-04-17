В Подмосковье задержали одного из организаторов теракта в Петербурге

Один из организаторов теракта в метро в Санкт-Петербурге, выходец из Центральной Азии Аброр Азимов, задержан в Одинцовском районе Подмосковья, сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в рамках возбужденного СК России уголовного дела по факту террористического акта 03.04.2017 года в метрополитене города Санкт-Петербурга 17.04.2017 года в Одинцовском районе Московской области задержан один из организаторов расследуемого преступления, выходец из Центрально-Азиатского региона Азимов Аброр Ахралович, 1990 года рождения, который осуществил подготовку террориста-смертника А.Джалилова", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, Азимов доставлен для следственных действий в Следственный комитет РФ.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Общее количество жертв, по последним данным, составляет 15, включая самого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь Восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.