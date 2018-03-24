Жительница Чапаевска подозревается в ограблении пенсионерки

В кошельке, похищенном в маршрутке, 68-летняя жительница областного центра хранила не только деньги и банковскую карту, но и золотые украшения.

В полицию обратилась жительница Самары , у которой во время поездки на автобусе из сумки пропал кошелек. Пенсионерка пояснила, что пропажа обнаружилась, когда она вышла на своей остановке. В кошельке, по словам потерпевшей, находились наличные, суммой 6 тысяч 800 рублей, банковская карта и золотая цепочка с кулоном. Женщина описала украшение, кошелек, сообщила номер маршрута общественного транспорта, на котором произошел инцидент, примерное время кражи и приметы находившихся рядом пассажиров.

Сотрудники правоохранительных органов проверили возможные точки сбыта похищенного и ранее судимых лиц на предмет причастности к совершению данного преступления. Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Вскоре полицейские задержали подозреваемую, ей оказалась ранее судимая 42-летняя жительница Чапаевска . Предполагаемая злоумышленница уже совершала аналогичное преступление, сообщает ГУ МВД России по Самарской области

Установлено, что похищенный кошелек женщина выкинула вместе с банковской картой. Деньги она потратила. Местонахождение золотых украшений в настоящий момент устанавливается.

Сотрудники полиции просят жителей губернии сохранять бдительность, чтобы не становиться жертвами карманников. Если кража все же произошла, то, чем быстрее пострадавший обратится в полицию, тем выше шанс отыскать преступника.