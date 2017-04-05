«Информация о том, что сотрудники регионального следственного управления обратились к работодателю Никитина в городе Нижневартовске с просьбой о его увольнении, которая была опубликована в ряде СМИ, не соответствует действительности», — заявила представитель окружного следственного управления Алина Никифорова

Ранее Никитин заявил, что его уволили с работы в Нижневартовске по просьбе СК. Кроме того, бывший подозреваемый в организации теракта в Петербурге отметил, что его родных и близких повсюду преследуют журналисты.

Напомним, сразу после теракта в петербургском метро правоохранительные органы распространили фотографию Никитина, которого посчитали террористом. Подозреваемый сам явился в отделение полиции, где был допрошен и отпущен на свободу.

3 апреля в перегоне между станциями петербургского метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв. Погибли 14 человек, более 50 человек получили ранения. Исполнителем теракта следствие считает 22-летнего Акбаржона Джалилова. Еще одного взрыва на станции «Площадь Восстания» удалось избежать. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили и обезвредили взрывное устройство.