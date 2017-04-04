Бородач с фотографий из петербургского метро оказался капитаном ВДВ

Мужчина в мусульманских одеждах и с бородой, чьи фотографии с камер видеонаблюдения появились после теракта в метрополитене Санкт-Петербурга, сообщил полицейским о своей непричастности к произошедшему. Об этом пишет агентство IslamNews.

«Я подробно ответил на все заданные мне в отделении вопросы. Меня поняли и услышали. Полностью согласен с правоохранителями. После этого я вылетел в Москву», — рассказал мужчина по имени Андрей (Ильяс) Никитин

Он отметил, что пришел в полицию сразу же после того, как увидел себя на снимках в прессе. Растиражированные в СМИ кадры изначально опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Согласно справке, которую приводит IslamNews, Никитин родом из Башкирии, является выпускником Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, которое готовит кадры для ВДВ. Служил в Чечне, вышел в отставку в звании капитана, принял ислам, взяв себе имя Ильяс. Сейчас мужчина работает дальнобойщиком.

Личность настоящего исполнителя теракта в петербургском метро уже известна следователям, его останки найдены в вагоне поезда, где произошел взрыв. Официально сведения о смертнике не разглашаются, но, по данным киргизских спецслужб, это 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. В 2011 году он получил российское гражданство.

Жертвами теракта стали 14 человек, еще 49 госпитализированы.