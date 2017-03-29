Максакова будет добиваться заочного суда над Вороненковым

«Мария Максакова намерена идти до конца. Сейчас сложно утверждать, потому что дело может быть закрыто за отсутствием состава преступления. Если этого не произойдет, насколько мне известно, она намерена добиваться заочного суда», - сказал Гривцов.

Ранее Мосгорсуд признал законным заочный арест Вороненкова. Судья постановил оставить без изменения и удовлетворения апелляционную жалобу адвоката Вороненкова Андрея Гривцова, который просил отменить постановление о заочном аресте. Следователь же просил оставить постановление суда в силе и подождать официального ответа на запрос о смерти экс-депутата, несмотря на то, что адвокат приобщил справку о гибели своего подзащитного.

Ходатайство следствия о заочном аресте Вороненкова суд удовлетворил 3 марта. Экс-депутату было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой, а также в организации фальсификации Единого государственного реестра юридических лиц.