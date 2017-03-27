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Стало известно имя сообщника убийцы Вороненкова
В убийстве российского депутата Госдумы от партии КПРФ Дениса Вороненкова появился второй подозреваемый. Следствие считает, что Павлу Паршову мог помогать его сослуживец Ярослав Левенец. Об этом сообщает украинское издание «Вести».
Предполагаемый сообщник убийцы экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова объявлен в розыск. По версии следствия, Левенец подвез Паршова на место преступления.
Министерство внутренних дел Украины установило, что предполагаемый сообщник состоит в запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор». Как и убийца, Левенец служил в добровольческом батальоне «Донбасс». В так называемой антитеррористической операции (АТО) принимал участие под позывным «Хантер». С 2012 года Ярослав Левенец находился в розыске за экономические преступления. В 2014 году он вышел из СИЗО. В 2016 году его снова вызвали в суд, но за него заступился командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко.
Денис Вороненков был застрелен 23 марта в центре Киева. Телохранитель политика ответным огнем смертельно ранил киллера. Президент Украины Петр Порошенко обвинил в организации убийства Кремль. В Москве все обвинения в причастности к преступлению отвергли. Вороненков вместе с супругой Марией Максаковой уехал на Украину в декабре 2016 года. Бывший депутат КПРФ получил украинское гражданство и сделал ряд громких заявлений. В России против Вороненкова было возбуждено уголовное дело, его обвиняли в рейдерском захвате здания.
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