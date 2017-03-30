Эксперты выявили нестыковки в деле об убийстве Вороненкова

Убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в Киеве могло быть спланировано как двойное. Новую версию представили эксперты в эфире телеканал "Россия 1".

Специалисты внимательно изучили видеозапись, сделанную 23 марта у гостиницы "Премьер-Палац", когда киллер Павел Паршов застрелил Вороненкова, а затем был ликвидирован охранником бывшего депутата. Как оказалось не всем фактам можно найти логическое объяснение.

Так, в момент, когда к раненому киллеру подбегают свидетели, один четко произносит: "Он живой. У него пуля в лицевой кости. Он живой!". Именно эта фраза, по мнению экспертов, дает основания утверждать, что был еще один киллер, чьей целью было ликвидировать Паршова. По версии телеканала, его ликвидировал не охранник: убийца убегал от него, а значит, пули могли попасть только в затылок. А выстрелить в лицевую часть мог только тот, кто ждал Паршова за углом. "Если применялся чистильщик, то использовал дальнобойное оружие - винтовку, - обосновывает эту версию эксперт Василий Лесников. - И здесь многое зависит от тактики киллера: какие были пули, насколько они похожи на пули выпущенные охранником и так далее".

Также специалисты обратили внимание на то, что по периметру гостиницы установлено множество камер наружного наблюдения. И записи на нескольких из них могут восстановить картину убийства Паршова. Однако следствие основывается только на одной записи, которая показывает убийство Вороненкова. Где находятся остальные - неизвестно. Вопросов в этом деле становится все больше: почему Паршова не вернулся в машину, где его ждал сообщник - боевик запрещенной в РФ экстремистской группировкой "Правый сектор" Ярослав Левенец? И где сейчас сам Левенец, пропавший в день убийства? Но ответов по-прежнему нет.