Ветеран "Альфы": Вороненкова убил «клоун»

«Версии две. Первая: украинские националисты в очередной раз решили подставить Россию данным убийством, чтобы потом кричать на весь мир, что Россия обижает бедную маленькую Украину. Можно ведь нанять клоуна, который в красных кроссовках, в капюшоне, с пистолетом ТТ», - пояснил он, добавив, что ТТ – это самое ненадежное оружие для киллера.

Вторым мотивом для убийства Вороненкова, по мнению Гончарова, могла стать месть за «нечистоплотную финансовую деятельность» и долги.

Член ОП подчеркнул, что бывший депутат сбежал из России не как политический деятель, потому что «в политике он никто», а как «человек, который привлекается к уголовной ответственности за махинации и криминальные разборки».

Вороненков был убит 23 марта возле гостиницы «Премьер-палас» в центре Киева. По предварительным данным, в экс-депутата выстрелили, когда он выходил из отеля вместе с охранником. Вороненков погиб, а охранник и нападавший ранили друг друга. Убийца позже скончался в больнице.

Глава полиции Киева Андрей Крищенко назвал это убийство заказным. В Госдуме заявили, что к преступлению причастны украинские спецслужбы.

Предполагаемым убийцей экс-депутата называют 28-летнего уроженца Днепра Павла Паршова. В СМИ появилась информация, что он мог быть участником операции Украины в Донбассе. Кроме того, Паршова разыскивала днепровская полиция за совершение преступлений по статьям 205 и 209 УК Украины (фиктивное предпринимательство и легализация доходов, полученных преступным путем).