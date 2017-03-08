В Москве усилена охрана секс-шопов: магазины грабят почем зря

Резко усилить охрану пришлось московским секс-шопам. После серии нападений на интим-магазины, прокатившейся по Москве в конце февраля — начале марта, продавцам «взрослых игрушек» запретили открывать двери подозрительным личностям в ночное время.

Череда налетов была зафиксирована как в центре города, так и на окраинах, причем по схожему сценарию. Два-три человека вламывались (иногда средь бела дня) в магазин, под угрозой ножа или пистолета забирали деньги из кассы и убегали. Товары налетчиков не интересовали. В прошлый четверг на улице Земляной вал с поличным при нападении на секс-шоп были задержаны 35 летний уроженец Чечни, судимый за изнасилование, и 34 летний уроженец Дагестана. Выяснилось, что накануне они ограбили аналогичную торговую точку на улице 1905 года, а в конце февраля — опять-таки магазин на Земляном валу, но уже в другом доме. Проверяют бандитов на причастность к налету еще на один секс-шоп в ночь на 2 марта, на улице Нижегородской.

«Магазин интим-товаров — очень специфичное место, — комментирует продавец-консультант Анна. — Чаще всего в зале находится лишь один покупатель, а вход расположен где-нибудь на задворках. Охраняются такие объекты слабо, все равно выручка в кассе небольшая в отличие от продуктовых. Вот и происходят нападения. Нам, например, дали описание грабителей и сказали смотреть в глазок, прежде чем пускать клиента в помещение».

По мнению Анны, определить нападавших не составит труда — магазины оборудованы камерами и «тревожными кнопками», но из-за малой проходимости преступники нередко выбирают секс-шопы в качестве своей цели. Также бытует мнение, что в кассах «палаток любви» всегда находится большое количество наличных, так как клиенты предпочитают не рассчитываться пластиковыми картами, чтобы избежать неприятных ситуаций с детализацией покупок. Но, как говорят работники сферы, сейчас практически все интим-магазины зарегистрированы как ИП и не высвечивают конкретную покупку ни в СМС, ни при распечатке трат. Кроме того, в условиях кризиса ежедневная выручка секс-шопа не превышает 7 тысяч рублей, посетовали продавцы.